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Нехватка кадров в промышленности вышла на новый уровень

Опрос Института Гайдара: нехватку работников ощущают 47% предприятий

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В январе 2024 года почти половина руководителей промышленных предприятий (47%) пожаловались на нехватку квалифицированных кадров, согласно опросу, проведенному Институтом экономической политики им. Гайдара. Об этом пишет РБК.

Это новый рекорд за всю историю опросов, начиная с 1996 года. В июле прошлого года на нехватку кадров указали 42% промышленников, но позже этот показатель был уточнен до 45%. Руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло отметил, что анкеты продолжают поступать после публикации опросных данных, поэтому цифры в динамическом ряду обновляются. Укомплектованность кадрами улучшалась осенью: в октябре о нехватке работников сообщали 39% предприятий.

Повышение зарплат становится одним из способов привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров. Опрос конца 2023 года показал, что рост зарплат уже работающих и новых сотрудников наблюдается у 47% предприятий. Однако аналитики Центробанка указывают на то, что это приводит к росту издержек для компаний. В декабре 2023 года эксперты заявляли о пройденном пике зарплатной гонки в России, отмечая, что у бизнеса не осталось ресурсов для ее продолжения.

До этого стало известно, что работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров.

Ранее москвичам перечислили отрасли с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

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