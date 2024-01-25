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Экспорт говядины из России достиг рекордных величин

Экспорт российской говядины в 2023 году достиг рекордных величин

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В прошлом году из России была экспортирована рекордная 41 тыс. тонн говядины, а в 2024 году экспортные поставки могут достигнуть нового максимума. Об этом со ссылкой на материалы Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что с 2014 года экспорт российской говядины вырос почти в 16 раз. По их прогнозам, в этом году экспорт может вырасти еще больше, до 45 тыс. тонн.

При этом больше половины поставок говядины из России приходится на Китай.

Аналитики подчеркнули, что в целом производство говядины в России характеризуется стабильностью. Так, за последние 10 лет оно лишь дважды опускалось ниже 1,6 млн тонн. Сейчас производство говядины растет небольшими темпами.

Ранее сообщалось, что выручка от экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2023 году впервые превысила $45 млрд.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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