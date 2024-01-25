Экспорт говядины из России достиг рекордных величин

В прошлом году из России была экспортирована рекордная 41 тыс. тонн говядины, а в 2024 году экспортные поставки могут достигнуть нового максимума. Об этом со ссылкой на материалы Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что с 2014 года экспорт российской говядины вырос почти в 16 раз. По их прогнозам, в этом году экспорт может вырасти еще больше, до 45 тыс. тонн.

При этом больше половины поставок говядины из России приходится на Китай.

Аналитики подчеркнули, что в целом производство говядины в России характеризуется стабильностью. Так, за последние 10 лет оно лишь дважды опускалось ниже 1,6 млн тонн. Сейчас производство говядины растет небольшими темпами.

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