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В России дополнят список БАД для обязательной маркировки

Минпромторг планирует расширить перечень пищевых БАД для обязательной маркировки

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Depositphotos

Министерство промышленности и торговли России планирует с 1 сентября 2024 года дополнить список пищевых биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 1 сентября 2024 года Минпромторг России планирует расширить перечень кожных антисептиков, а также БАД», — сказано в материале.

По оценке Минпромторга, маркировка позволит нарастить оборот таких товаров, вводится она начнет постепенно.

С 15 января 2024 года обязательная маркировка алкогольной продукции стала распространяться в России на все виды упаковки пива и слабоалкогольных напитков, включая алюминиевые банки. Следующий шаг — с 1 апреля 2024 года продавать кеговое пиво без маркировочного кода будет запрещено.

Ранее в Госдуме призвали Роспотребнадзор маркировать продукты с насекомыми.

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