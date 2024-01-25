Студенты назвали самых привлекательных работодателей

Согласно опросу компании по найму молодых специалистов FutureToday, наиболее привлекательными работодателями для старшекурсников российских вузов являются «Яндекс», VK и «Тинькофф». Исследование было проведено в период с сентября по декабрь 2023 года среди студентов выпускного и предвыпускного курсов топовых российских вузов, пишет РБК.

Участие в опросе приняли студенты 238 факультетов 68 вузов из 31 города России. В результате было сформировано 21,6 тыс. анкет, которые были использованы для формирования номинаций.

В 2022 году в первую пятерку самых привлекательных работодателей входили «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и Сбербанк. Однако после ухода части крупных западных компаний с российского рынка, топ-5 стал выглядеть иначе: «Яндекс», «Газпром», Сбербанк, VK и «Тинькофф». В новом рейтинге привлекательность «Яндекса» как работодателя составила 32%, VK набрал 22,3%, а «Тинькофф» — 17,8%. В первую десятку также попали Сбербанк, «Газпром», Ozon, «Газпром нефть», Avito, 2ГИС и Huawei.

Кроме того, опрос показал, что студенты рассчитывают получать до 61 тыс. руб. при работе во время учебы (на 9,3% больше по сравнению с прошлым годом) и до 81,9 тыс. руб. после окончания университета (+5,9%). Доля работающих студентов выросла до 53%, из которых на временной работе заняты 21%, в формате стажировки или практики — 11%. Также был проведен рейтинг целевых факультетов каждой компании-участника, где первое место занял «Яндекс», за которым следуют «Росатом», VK, Сбербанк и «Сибур». В десятку также попали «Тинькофф», «Газпром нефть», «Норникель», KEPT (ранее KPMG) и Ozon.

Недавно стало известно, что все учебные заведения на постоянной основе и в обязательном порядке будут размещать флаги России на своих зданиях и территориях. Эта законодательная инициатива, разработанная в Государственной думе, была поддержана правительством и в ближайшее время будет внесена в парламент.

До этого ученые выяснили, что студенты перестали понимать художественную литературу.