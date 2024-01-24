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Эксперты ждут возвращение туристов в Россию

АТОР: въездной турпоток в Россию может вырасти в 3-4 раза в 2024 году

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

По оценкам экспертов, число иностранных туристов может увеличиться в 3-4 раза благодаря электронной визе и спросу в азиатских странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Мусихина.

По его словам, основное увеличение числа иностранных туристов ожидается из стран Азии, так как с августа 2022 года заработала электронная виза, упростившая въезд в Россию. Кроме того, ослабление рубля снизило стоимость туруслуг для иностранцев.

В 2022 году Россию посетило 429 тыс. иностранных туристов, в то время как за аналогичный период 2019 года — 4,3 млн человек. Больше всего организованных туристов приезжало из Китая, Вьетнама и Индии.

Для дальнейшего роста въездного туризма эксперт назвал важными расширение авиасообщения с зарубежными странами, господдержку рекламных туров и возможность безналичной оплаты для иностранцев в России.

В Минэкономразвития рассчитывают к 2030 году увеличить въездной турпоток до 16 млн человек из 17 приоритетных стран Азии и Ближнего Востока.

До этого эксперт спрогнозировал сокращение числа российских туристов в Турции.

Ранее россиян предупредили о росте цен на отели внутри страны.

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