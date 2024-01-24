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В РФ утвердили порядок закупки беспилотников для экомониторинга

Кабмин утвердил порядок финансирования закупки беспилотников для экомониторинга

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Depositphotos

Кабмин РФ утвердил порядок финансирования закупки беспилотников для экомониторинга местности Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Из документа следует, что беспилотные летательные аппараты будут оснащены специальными приборами. Они будут использоваться для мониторинга полигонов твердых коммунальных отходов. Закупкой БПЛА будет заниматься Российский экологический оператор.

С помощью беспилотников можно будет создать цифровую модель местности с расположением свалок и определением их характеристик.

До этого издание РБК писало, что крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» рассматривает передачу своих активов властям региона.

Сделку подтвердили в правительстве Подмосковья и пресс-службе компании. Региональный оператор пояснил, что намерен сконцентрироваться на строительстве заводов по термической обработке мусора.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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