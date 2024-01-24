В России исключили дефицит продовольствия из-за ситуации в Красном море

Поставщики продукции из Индии, Шри-Ланки и Кении продумывают альтернативные логистические маршруты в обход Африки для ввоза товаров в Россию из-за кризиса в Красном море. Это повлияет на сроки доставки, но не отразится на доступности товаров на полках отечественных ретейлеров. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

По его словам, сейчас торговые сети — члены АКОРТ (в составе ассоциации — более 65000 продуктовых магазинов по всей России) не наблюдают перебоев с поставками импортной продукции.

«За счет диверсификации потоков у российских ретейлеров есть возможность получать отгрузки через альтернативные порты. Ситуация с поставками и необходимость предпринимать дополнительные меры будет зависеть в том числе и от продолжительности разворачивающегося на территории кризиса. На данный момент торговые сети сформировали достаточные товарные запасы по всем категориям», — подчеркнул Караваев.

Он назвал ситуацию с удовлетворением потребительского спроса россиян стабильной и прогнозируемой. По словам Караваева, предложение товаров категории «фреш» (овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, морепродукты, лекарства) в российских магазинах сбалансировано, что стало возможным, благодаря «взаимодействию с разными поставщиками». Предложение может быть восполнено в при необходимости в кратчайшие сроки, уточнил глава АКОРТ.

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