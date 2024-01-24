Банк России повысил официальные курсы евро и доллара на 25 января. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс американской валюты вырос до 88,28 рубля с 87,91 рубля, европейской — до 96,17 рубля с 95,83 рубля.

Курс юаня на четверг установлен на уровне 12,29 рубля (+0,07 рубля).

Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков поделился с «Газетой.Ru» прогнозом по курсу доллара. По словам эксперта, валюта в ближайший месяц будет укрепляться, стремясь к 90 рублям.

Между тем в Центробанке управлять курсом рубля не планируют. ЦБ отказался от целей по курсу нацвалюты в период инфляционного таргетирования, отметил член совета директоров Банка России Рустэм Марданов.

До этого Банк России допустил новое повышение ставки.

Ранее экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах.