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Ипотека в 2023 году достигла исторического максимума

В 2023 году банки выдали ₽7,8 трлн ипотечных кредитов — исторический максимум

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Евгений Биятов/РИА Новости

Средний размер ипотечного кредита в России по итогам 2023 года вырос до 4,4 млн рублей — это максимальное значение за последние 15 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные БКИ Скоринг Бюро.

По словам эксперта Игоря Лисянского, рост среднего чека обусловлен удорожанием недвижимости и изменением правил льготных программ. Также произошло перераспределение выдачи в сторону крупных городов.

В годовом выражении средний размер кредита увеличился почти на 8%. В декабре 2022 года он составлял 4,1 млн рублей. Средний срок ипотеки в 2023 году достиг 281,7 месяца.

Самые крупные кредиты оформляют в Москве (7,7 млн), Подмосковье (6,2 млн) и Петербурге (5,9 млн). Минимальные суммы — в Чечне (1,1 млн), Ингушетии (1,3 млн) и на Алтае (2,8 млн).

По данным ВТБ, в прошлом году банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов — 7,8 трлн рублей.

До этого эксперт ЖКХ назвал приватизацию квартир главной ошибкой 90-х.

Ранее Минфин указал на «системно неправильный» подход к льготной ипотеке.

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