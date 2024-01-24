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Эксперт посоветовал не отказываться от кредитов в 2024 году

Финансист Пономарев: банки одобрят кредит, если выплаты не превысят 40% дохода

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Pixabay

Несмотря на высокие ставки, полностью отказываться от кредитов в 2024 году не стоит, считает финансист Андрей Пономарев. В беседе с «Газетой Ru» он посоветовал россиянам внимательно оценивать свои финансовые возможности при обращении в банк.

По словам эксперта, в начале года ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках превысили 24%. Это связано с решениями ЦБ по борьбе с инфляцией.

Как отметил Пономарев, многие банки при выдаче кредитов ориентируются на «правило сорока процентов» — доля выплат по кредиту от месячного дохода не должна превышать 40%.

«При текущих ставках человек с доходом 100 тыс. рублей может рассчитывать на 400 тыс. рублей кредита в год. А если у него уже есть долги на 20 тыс. рублей в месяц, то следующий кредит составит максимум 190-200 тыс.,» — пояснил эксперт.

По его словам, в МФО оценка заемщиков более лояльная. Там ориентируются на кредитную историю. Но сумма первого займа обычно невелика — до 5 тыс. рублей. Увеличить ее можно только при условии исправного погашения предыдущих долгов.

Накануне стало известно, какие кредиты в России начали выдавать охотнее.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете.

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