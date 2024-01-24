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В собственность Украины перешел банк, который связывали с президентом ЦСКА Гинером

Украина получила в собственность связываемый с Гинером банк

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Стрингер/РИА Новости

Первый инвестиционный банк, работающий на Украине, перешел под контроль государства. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

С 17 января украинскому государству принадлежит 88,9% акций банка. На Украине банк связывали с российским бизнесменом, президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Начинается новый этап в деятельности банка. Появляются новые возможности для развития банка и расширения продуктовой линейки», — говорится в публикации.

21 декабря Государственное бюро расследований Украины объявило Евгения Гинера в розыск по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

4 августа Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру. В заявлении говорилось, что его конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина с начала вторжения обеспечивает армию России патронами. По украинскому законодательству ему может грозить пожизненное лишение свободы.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства мажоритарный пакет акций Первого инвестиционного банка. Суд тогда не приводил имя российского владельца банка, однако лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что речь шла о Евгении Гинере.

Ранее Украина объявила о национализации активов Евгения Гинера.

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