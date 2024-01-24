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Банк России не исключил нового повышения ставки

ЦБ: повышение ключевой ставки возможно, если инфляция не замедлится

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Все что касается дальнейшего увеличения, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на финансовых рынках. Об этом заявил член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов на пресс-завтраке, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Марданов, напомнил, что последнее повышение ставки до 16% произошло в декабре 2023 года. Однако адекватный рост ставок пока не произошел везде — в отдельных кредитных организациях они продолжают периодически увеличиваться.

«Динамику соответствующей мы не обойдем. Что касается дальнейшего увеличения, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на финансовых рынках, прежде всего с точки зрения ценовых рынков», — отметил член Совета директоров ЦБ.

По его словам, если инфляция не начнет снижаться, Банк России может продолжить повышение ставки. В результате вырастут и ставки по вкладам.

«Но если устойчивая инфляция начнет снижаться и к концу года опустится до 4-4,5%, как мы прогнозируем, то можно ожидать снижение ключевой ставки и ставок по вкладам. Это наш базовый прогноз», — добавил Марданов.

Он отметил, что в декабре наблюдалось небольшое снижение инфляции по сравнению с ноябрем. Однако пока неясно, будет ли эта тенденция устойчивой.

В целом основной прогноз ЦБ состоит в том, что инфляция должна начать снижаться. За этим регулятор будет пристально следить.

До этого ЦБ не нашел оснований для продления обязательной продажи валютной выручки.

Ранее экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах.

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