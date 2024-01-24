Япония в несколько раз увеличила импорт зерновых из России

Япония по итогам 2023 года серьезно увеличила ввоз зерна из России, при этом снизив импорт газа, нефти и угля. Об этом свидетельствуют данные японского министерства финансов, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Япония увеличила импорт зерна в прошедшем году на 381,8%, но сократила импорт российских энергоносителей. Так, количество купленной нефти упало на 94,8%, угля – на 70,2%, а СПГ – на 10,7%.

Также резко снизился импорт цветмета – на 65,5%, изделий из цветных металлов – на 64,8%, а товаров, произведенных из железа и стали, – на 42,4%.

В то же время упал импорт рыбы, овощей и фруктов, а завоз в страну соевых бобов из России и вовсе прекратился.

При этом Япония в 2023 году увеличила экспорт медицинских изделий в РФ на 418,8%, говорится в сообщении.

Также минфин указал, что экспорт бумаги и бумажных изделий в Россию в 2023 просел на 48,3%, резины – на 59,9%, а пластика – на 43,6%.

Кроме того, упал и экспорт компьютеров из Японии в РФ – на 92,5%, поставки комплектующих для компьютеров также снизились на 10,5%.

До этого сообщалось, что турпоток из России в Японию за год вырос в семь раз.

Ранее президент Путин назначил нового посла России в Японии.