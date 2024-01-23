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Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО в Японии

Мишустин упразднил оргкомитет по обеспечению участия РФ в ЭКСПО-2025 в Японии

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил организационный комитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая должна пройти в Японии. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2025», — указано там.

Выставка должна состояться с апреля по октябрь 2025 года в Осаке, Москва пока официально не сообщала об отказе от участия в ней.

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 Осака получила в ноябре 2018 года, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования. За право стать хозяином выставки боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку. Осака уже принимала ЭКСПО в 1970 году, а в 2005 году выставка прошла в японской Нагое.

Россия является участником всемирного выставочного движения с 1851 года, к настоящему моменту ни разу не проводила ЭКСПО. В 2013 году Екатеринбург претендовал на проведение «ЭКСПО-2020», но тогда конкурс выиграл Дубай.

Ранее Климкин объяснил проигрыш России в борьбе за ЭКСПО-2025.

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