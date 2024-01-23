Итоговую версию «шоковых реформ» внесли в парламент Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей внес в Национальный конгресс доработанный проект пакета реформ для стабилизации экономики страны. Об этом сообщает издание La Nacion.

Изначально документ содержал 663 пункта, после доработки их число сократилось до 523. Согласно обновленному законопроекту, с апреля пенсии в Аргентине будут автоматически индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Также отменяются привилегированные пенсии для президента и вице-президента.

Кроме того, правительство вводит 15%-ную экспортную пошлину на продукцию рыболовства и солодовенного производства. Для регионов пошлины будут 0%.

Реформы предусматривают сокращение госаппарата, заморозку инфраструктурных проектов, отмену экспортных ограничений и дерегулирование цен. Также вводится 12-часовой рабочий день и сокращение отпуска по беременности.

Пакет «шоковых реформ» призван стабилизировать экономику Аргентины, где инфляция в 2023 году составила 95%. Голосование назначено на 25 января.

До этого стало известно, что годовая инфляция в Аргентине превысила 200%

Ранее аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС.