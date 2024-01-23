Бельгия собирается выделить Украине часть доходов с замороженных активов России

Бельгия выделит Украине €611 млн из дохода от замороженных российских активов в 2024 году. Об этом сообщает газета La Libre со ссылкой на министра обороны страны, Людивин Дедондер.

«По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — сообщает издание.

Из общей суммы в около €300 миллиардов российских валютных резервов, которые были заморожены Европейским союзом и странами G7, около €200 были заблокированы на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

При этом, за девять месяцев 2023 года, согласно отчету компании, депозитарий заработал до €3 млрд на процентах на инвестировании попавших под санкции российских активов.

До этого в США зафиксировали разногласия из-за закона о передаче активов России Украине.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».