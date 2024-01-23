Напряженность в Красном море начинает влиять на нефтяные поставки

Конфликт в Красном море, вызванный нападениями хуситов на суда, начал сказываться и на транспортировке нефти. Об этом сообщает Reuters.

Если раньше танкеры, перевозящие 12% мировой морской нефтеторговли, продолжали ходить через Суэцкий канал, то теперь ситуация меняется, отмечает агентство.

После того как крупнейшие логистические компании стали отправлять контейнеровозы в обход Африки, через канал ежедневно проходит лишь треть обычного контейнерного трафика. А после авиаударов США и Великобритании по Йемену число танкеров в канале сократилось более чем на 50%. Причем сейчас страховая премия составляет примерно 1% от суммы груза, то в случае эскалации конфликта она может быть увеличена до 1,8%, что сделает проход через Суэц таким же затратным, как и прохождения судна в обход через Африку.

Это ударит по экспортерам, зависящим от Суэцкого канала, в первую очередь по России. А Саудовская Аравия, чьи танкеры ходят в Азию напрямую может нарастить поставки и давление на цены.

Уже видна тенденция: за последние два месяца доля РФ в поставках в Китай и Индию снизилась с 20% до 18%, а доля саудитов выросла с 15% до 16%. Это может поссорить Россию и Саудовскую Аравию как в 2020 году, что пошатнет единство ОПЕК, подытожило издание.

До этого была названа причина, по которой РФ вероятно может испытывать терпение Саудовской Аравии.

Ранее эксперты рассказали, что будет с нефтяными котировками после падения ниже $40.