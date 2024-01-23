Россиянам назвали преимущества и недостатки электронной трудовой книжки

С помощью электронной цифровой книжки россияне всегда могут проверить, передает ли работодатель сведения в Социальный фонд России и какая именно информация направляется. При трудоустройстве на дистанционную работу можно направить нанимателю сведения из электронной книжки для подтверждения стажа работы. Это первое преимущество цифрового аналога над бумажной трудовой книжкой, рассказала «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Второй плюс — в случае с цифровой книжкой исключена возможность подлога. Форма, по которой работодатель подает сведения унифицирована: исключается человеческий фактор при передаче данных. То есть приписать что-то не получится, в том числе, о причинах или основании увольнения, трудовой деятельности.

Третье преимущество — при оформлении социальных выплат, не нужно предоставлять копию трудовой книжки. Госорган получает сведения по каналам межведомственного взаимодействия.

Четвертый плюс — при назначении пенсий СФР «берет» сведения исходя из данных индивидуального лицевого счета. Дополнительных документов будущему пенсионеру предоставлять не требуется.

Пятый плюс — у цифрового варианта отсутствует риск физической утраты — в пожаре, из-за злого умысла, потопа и других обстоятельствах.

«Несмотря на встречающееся недоверие к цифровому варианту — из-за опасений, что данные пропадут в результате сбоя системы хранения цифровых данных, бояться потери данных не стоит. Они защищены, а система хранения сведений имеет сложные алгоритмы, данные хранятся в распределенных системах. Ничто не пропадет бесследно без возможности восстановления», — отметила Дайнеко.

К основным недостаткам цифрового варианта эксперт отнесла отсутствие в нем сведений о награждениях и поощрениях, а также необходимость доступа к интернету, пользовательский навык получения информации через электронные сервисы. При этом бумажную трудовую книжку Дайнеко не рекомендовала выбрасывать. С помощью нее можно подтвердить свой стаж до 2020 года.

С 1 января 2020 года все работодатели ведут электронные трудовые книжки россиян.

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