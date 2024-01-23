Россия в январе снизила отгрузки зерна на экспорт почти на четверть

Отгрузки российского зерна на экспорт по итогам первых трех недель января сократились на 24,5% год к году, до 2,6 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.

За период с 1 по 21 января отгрузки пшеницы упали на 29%, до 2,1 млн тонн, кукурузы — на 32%, до 265 тыс. тонн.

Снижение, прежде всего, вызвано сокращением поставок в Египет, пояснила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Страна занимала лидирующее место среди покупателей российского зерна, однако с начала 2024 года отгрузки упали на 38,5%, до 448 тыс. тонн.

Кроме того, поставки пшеницы в Пакистан просели на 40%, до 231 тыс. тонн. Турция получила на 57% меньше пшеницы — всего 187,5 тыс. тонн. Отгрузки в Саудовскую Аравию упали на 54%, в Йемен — на 38%, в Мексику — на 10%.

При этом продажи ячменя из России за рубеж в январе подскочили в 2,3 раза, до 203 тыс. тонн.

До этого в зерновом союзе оценили возможность запрета на импорт российского продовольствия.

Ранее сообщалось, что поставки пшеницы через Суэцкий канал за последние две недели упали на 40%.