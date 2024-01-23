Вывоз рыбной продукции с Дальнего Востока увеличился

С начала 2024 года с Дальнего Востока было вывезено почти 30 тыс. тонн рыбной продукции. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Согласно данным агентства, такие объемы стали рекордными с 2019 года.

«Из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 683 партии рыбы и морепродуктов общим весом 29,2 тысячи тонн. Начиная с 2019 года это самое большое количество рыбопродукции, оформленной на экспорт в январе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукцию отправляли в различные страны, в том числе в Японию (0,6 тыс. тонн), в Южную Корею (6,1 тыс. тонн) и в Китай (22,5 тыс. тонн), а также в ОАЭ, Тайвань и Израиль.

За аналогичный период января 2023 года объем экспорта составил чуть более 12 тыс. тонн.

До этого бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева рассказала, что рыба, например лосось и тунец, может защитить человека от деменции, поскольку в ней содержится большое количество жирных кислот, которые влияют на работу мозга.

Ранее в Дании заявили, что рыболовные соглашения автономий с РФ поставили королевство в глупое положение.