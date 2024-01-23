Названы причины резкого подорожания маленьких квартир в России

Цены на однокомнатные квартиры и студии в России растут из-за повышенного спроса на малогабаритное жилье среди населения, объяснили MSK1.RU риелторы.

«Уровень жизни и покупательская способность снижаются — получается, что многим людям хватает только на эти квартиры», — отметил основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

Еще один фактор, подогревающий спрос на малогабаритную недвижимость, — возможность флиппинга, рассказал риелтор. Многие россияне инвестируют накопленные средства в крошечные квартиры, делают в них ремонт и продают дороже, пояснил Яшенков.

Риэлтор Олег Бендриков, в свою очередь, подчеркнул, что рост цен наблюдается не только в сегменте малогабаритной недвижимости, но и на все другое жилье.

«Студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом, поэтому на них более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра», — заявил эксперт.

До этого сообщалось, что цена квадратного метра жилья в новостройках России за год выросла на 11%.

Ранее в Минстрое рассказали, какое жилье чаще всего покупают семьи в РФ.