Работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров

На российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране, сообщил «Ведомостям» представитель HeadHunter.

В 2023 году было открыто 42 тыс. вакансий с возрастным ограничением от 14 лет. Для сравнения: годом ранее таких предложений было всего 14,5 тыс.

«Привлекать несовершеннолетних стали чаще, и мы ожидаем развития этого тренда ближе к лету, так как будет открыто большое количество временных вакансий», — отметила менеджер по развитию бренда работодателя кадрового холдинга «Анкор» Анна Яковлева.

В основном подростков готовы брать на работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами.

С 1 июня 2023 года в России действует закон, позволяющий принимать на работу сотрудников с 14 лет. Обязательным условием является письменное согласие родителя или специальное разрешение органов опеки.

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