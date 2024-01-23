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Зерновой союз оценил возможность запрета на импорт российского продовольствия

Зерновой союз допустил, что США введут запрет на импорт продовольствия России

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Lucio Tavora/Global Look Press

США неформально — нигде в документах этого не будет прослеживаться — введут запрет на импорт сельхозпродукции России и будут стремиться, чтобы к нему подключились другие страны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, комментируя последствия принятия нижней палатой конгресса США No Russian Agricultural Act.

«Позиция у США будет такая — «Хотите получать американскую продукцию на каких-то особых условиях, отказывайтесь от российской продукции». Фактически новый акт — это санкции США, стремление ограничить экспорт российской сельхозпродукции, выдавить РФ с мирового агрорынка».

По словам Корбута, No Russian Agricultural Act касается не только зерна, а практически всей сельхозпродукции России. Вице-президент союза подчеркнул, что США прежде всего нацелены на государства Юга — основной рынок России, включая Африку и развивающиеся страны Азии.

«Новый акт — попытка США вести не очень добросовестную конкурентную борьбу и влиять на геополитику. Но это не значит, что завтра все страны побегут к США и откажутся от российских поставок», — сказал Корбут.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России начали оценивать ущерб от возможных новых американских торговых барьеров.

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