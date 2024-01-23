Российский экспорт в Кувейт вырос в четыре раза

Экспорт из России в Кувейт по итогам третьего квартала 2023 года вырос почти в четыре раза по сравнению с показателем за апрель — июнь и составил 1,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Основная часть поставок по направлению приходится на металлургию, а также сельскохозяйственную продукцию, в частности зерновые, рассказал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Однако в целом доля РФ в экспорте и импорте Кувейта пока невелика, добавил он.

По словам эксперта, перспективными направлениями для экспорта могут также быть продовольственные товары и машиностроительная продукция. При этом Россия могла бы закупать у Кувейта химическую продукцию, а также продукцию автомобильной отрасли.

В июле — сентябре Россия вошла в топ-5 по темпам роста импорта товаров из арабского эмирата. Объем поставок за период вырос в 6,5 раза, до 49,13 млн рублей.

Накануне сообщалось, что поставки пшеницы через Суэцкий канал за последние две недели сократились на 40%.

Ранее во Франции предупредили о возможном захвате рынка зерна Россией.