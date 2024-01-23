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Стоимость биткоина впервые опустилась ниже $40 тыс.

Биткоин впервые с 3 декабря стал стоить ниже $40 тыс.

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Shutterstock

Стоимость биткоина впервые с начала декабря опустилась ниже $40 тыс. Об этом, ссылаясь на данные площадки Coindesk, сообщает ТАСС.

В ходе последней торговой сессии стоимость биткоина снизилась на 4,34% и составила $39,859 тыс.

Спустя некоторое время биткоин смог незначительно подрасти — до $39,908 тыс.

В последний раз биткоин стоил меньше $40 тыс. 3 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с декабря 2021 года превысила $49 тыс.

Незадолго до этого аналитики предсказывали резкое изменение курса биткоина. Они утверждали, что он может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года.

До этого сообщалось, что криптокомпании Соединенных Штатов увеличили финансирование американских политиков.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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