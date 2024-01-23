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Безвозмездные сборы с бизнеса за неполный январь превысили план на год вшестеро

«Известия»: безвозмездные сборы с бизнеса превысили прогноз вшестеро

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Shutterstock

По данным «Электронного бюджета», только за полмесяца казна уже получила 13,5 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, что превышает годовой прогноз в 2,1 млрд рублей. Как пишет газета «Известия», кроме того, к этой статье доходов относятся также поступления от продажи иностранных активов.

Власти не ожидают безвозмездных поступлений от бизнеса в 2025–2026 годах, вероятно, из-за невозможности заранее предсказать, сколько иностранных компаний захотят продать свои российские активы. При этом в 2022 году безвозмездные поступления от негосударственных организаций были всего на уровне 2,95 млрд рублей, но в декабре 2022 года поступления превысили план и составили 116 млрд рублей.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объясняет превышение плана фактическими сборами с бизнеса увеличением размера взноса с 10 до 15% от суммы сделки. Также уходящие инвесторы при продаже бизнеса должны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

С другой стороны, те, кто планировал, уже ушли, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Часть зарубежных инвесторов все еще заинтересованы в российском рынке и, несмотря на санкции, пытаются искать возможности остаться, отметил специалист.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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