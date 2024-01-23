Безвозмездные сборы с бизнеса за неполный январь превысили план на год вшестеро

По данным «Электронного бюджета», только за полмесяца казна уже получила 13,5 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, что превышает годовой прогноз в 2,1 млрд рублей. Как пишет газета «Известия», кроме того, к этой статье доходов относятся также поступления от продажи иностранных активов.

Власти не ожидают безвозмездных поступлений от бизнеса в 2025–2026 годах, вероятно, из-за невозможности заранее предсказать, сколько иностранных компаний захотят продать свои российские активы. При этом в 2022 году безвозмездные поступления от негосударственных организаций были всего на уровне 2,95 млрд рублей, но в декабре 2022 года поступления превысили план и составили 116 млрд рублей.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объясняет превышение плана фактическими сборами с бизнеса увеличением размера взноса с 10 до 15% от суммы сделки. Также уходящие инвесторы при продаже бизнеса должны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

С другой стороны, те, кто планировал, уже ушли, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Часть зарубежных инвесторов все еще заинтересованы в российском рынке и, несмотря на санкции, пытаются искать возможности остаться, отметил специалист.

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