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ООН открыла банковский счет для расчетов в рублях с Россией

Совкомбанк: ООН открыла счет в неподсанкционном банке для расчетов в рублях

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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из банков, не попавших под антироссийские санкции, для проведения рублевых транзакций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Совкомбанк.

Регулятор отметил, что ООН уже начала принимать рублевые платежи, однако название банка, в котором организация открыла счет, не уточнил.

В кредитном учреждении пояснили, что с помощью открытого ООН счета намереваются отправлять платежи в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI).

Сообщается, что Совкомбанк обратился в Казначейство США за разрешением на переводы в американских долларах. Открытие ООН рублевого счета стало временной мерой до получения Совкомбанком лицензии от Казначейства США.

В ООН эту информацию пока не прокомментировали.

До этого журнал Newsweek сообщал, что Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем Соединенные Штаты.

Ранее в Китае предложили мировому сообществу бойкотировать односторонние санкции.

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