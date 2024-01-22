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В Евросоюзе хотят принять решение по использованию активов России до середины февраля

В ЕС рассчитывают договориться по использованию активов РФ до середины февраля

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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, есть намерение всех государств Евросоюза достигнуть окончательной договоренности по использованию от российских замороженных активов.

До этого бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что западным странам не стоит бояться последствий от передачи замороженных российских активов Украине.

Зеллик полагает, что противники России преувеличивают риски и недооценивают потенциальные выгоды. На его взгляд, совместная работа стран G7 и Евросоюза вполне способна привести к тому, что альтернатив западным хранилищам денег в мире не останется.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил часть резервов Банка России. Их точный объем неизвестен. По оценкам СМИ, недружественные страны смогли найти около $287 млрд российских активов. Кроме того, сообщалось о заморозке активов на €21,5 млрд, принадлежащих частным лицам и российским организациям.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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