В Европе призывают ЕС расширить запрет на транзит промышленного экспорта через Россию

Литва призывает Европейский союз расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию Российской Федерации. Об этом заявил глава литовского министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис газете Financial Times.

«Лучше всего было бы принять решение о запрете транзита через Россию. Мы не можем направлять их через Российскую Федерацию, так как не можем это контролировать», — отметил он.

По мнению литовского МИД, проходящие через РФ на пути в третьи государства товары якобы не покидают ее территорию.

Издание отмечает, что Ландсбергис планирует выступить за ужесточение ограничений в этой сфере на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая проходит 22 января в Брюсселе.

В конце декабря 2023 года официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Литву и ЕС в невыполнении обязательств по транзиту в Россию. Она указала, что пробки на дорогах на российско-литовской границе связаны с неспособностью Вильнюса и других стран — членов Европейского союза соблюдать договоренности с Москвой.

Ранее в Калининграде подсчитали ущерб от ограничения сухопутного транзита в область через литовскую территорию.