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Азербайджан поставил в Россию 3,6 млн куриных яиц

Россельхознадзор: в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 млн куриных яиц

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Константин Михальчевский/РИА Новости

По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана поступило 3,6 млн куриных яиц. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Россельхознадзора.

Очередные две партии товара были ввезены в РФ в выходные, 20-21 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Объем поставки составил 612 тыс. штук пищевых яиц (36 тонн).

Яйца в России за 2023 год подорожали на 61,4%. Для стабилизации цен на товар правительство приняло решение обнулить пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Правила будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Между тем в «Руспродсоюзе» значительного снижения стоимости яиц после обнуления пошлин не ждут. С учетом логистики цены иностранных поставщиков вряд ли будут ниже российских, отмечает заместитель председателя правления объединения Дмитрий Леонов.

Ранее в России заработал беспошлинный ввоз куриного мяса.

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