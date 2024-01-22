Банк России понизил официальный курс доллара

Центробанк России понизил официальный курс доллара США на 23 января. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Курс американской валюты установлен на уровне 87,97 рубля. Для сравнения: официальный курс доллара на 20-22 января составил 88,59 рубля.

Официальный курс евро на вторник был также изменен в меньшую сторону, до 95,88 рубля вместо 96,38 рубля не период с 20 по 22 января.

Курс китайского юаня упал с 12,27 рубля до 12,18 рубля.

Между тем японский фондовый индекс Nikkei в понедельник впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тыс. пунктов. По итогам торговой сессии индикатор прибавил 1,6% и закрылся на уровне 36 546 пунктов.

В то же время китайские акции, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, в понедельник ускорили падение. Стоимость бумаг опустилась до рекордно низких уровней с начала 2000-х, а дисконт к материковым аналогам достиг 36%.

Ситуация на рынке Гонконга выглядит еще более печальной на фоне торгов на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 в пятницу, 19 января, впервые за два года превысил отметку в 4839 пунктов.

Ранее рубль признали самой недооцененной валютой стран G20.