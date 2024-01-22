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Банк России понизил официальный курс доллара

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара до 87,97 рубля

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Илья Питалев/РИА Новости

Центробанк России понизил официальный курс доллара США на 23 января. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Курс американской валюты установлен на уровне 87,97 рубля. Для сравнения: официальный курс доллара на 20-22 января составил 88,59 рубля.

Официальный курс евро на вторник был также изменен в меньшую сторону, до 95,88 рубля вместо 96,38 рубля не период с 20 по 22 января.

Курс китайского юаня упал с 12,27 рубля до 12,18 рубля.

Между тем японский фондовый индекс Nikkei в понедельник впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тыс. пунктов. По итогам торговой сессии индикатор прибавил 1,6% и закрылся на уровне 36 546 пунктов.

В то же время китайские акции, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, в понедельник ускорили падение. Стоимость бумаг опустилась до рекордно низких уровней с начала 2000-х, а дисконт к материковым аналогам достиг 36%.

Ситуация на рынке Гонконга выглядит еще более печальной на фоне торгов на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 в пятницу, 19 января, впервые за два года превысил отметку в 4839 пунктов.

Ранее рубль признали самой недооцененной валютой стран G20.

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