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У австралийца в Домодедово нашли часы за восемь миллионов рублей

ФТС: у австралийца в Домодедово нашли незадекларированные часы за 8 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

У гражданина Австралии, прилетевшего из Дубая, таможенники в московском аэропорту Домодедово обнаружили незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью свыше 8 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

На «зеленом» коридоре 37-летнего гражданина Австралии остановили для таможенного контроля. Мужчина сам предъявил часы, сняв их с руки, и сообщил, что о необходимости декларирования их не знал.

Экспертиза выяснила стоимость часов, объем неуплаченных таможенных платежей превысил 2 млн рублей. Пассажиру может грозить ответственность за преступление по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Оно наказывается лишением свободы до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали на таможне в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов, которые он не задекларировал. Он сообщил, что собирался продать часы на благотворительном аукционе и положил ценный аксессуар в багаж. Однако там их нашли таможенники, которые заявили, что правила въезда одинаковы для всех, «даже если вас зовут Шварценеггер». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее золотой песок в чехле смартфона пытался вывезти из России гражданин Китая.

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