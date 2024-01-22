Эксперт раскритиковала программу долгосрочных сбережений граждан

С 1 января 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС), позволяющая гражданам делать добровольные пенсионные взносы в негосударственные фонды. Доцент НИТУ МИСиС Анастасия Руднева высказала мнение, что для повышения эффективности ПДС необходим ряд поправок по сравнению с текущими условиями программы. Копия ее аналитической записки есть в распоряжении «Газеты.Ru»

В частности, она предлагает увеличить срок государственного софинансирования взносов граждан с трех до пяти лет и общую сумму ежегодной прибавки (сейчас не более 36 тыс. рублей в год — прим. «Газеты.Ru»). Кроме того, эксперт считает, что размер прибавки должен зависеть от суммы взноса, а не от официального дохода, как сейчас.

Руднева рекомендует расширить перечень случаев для досрочного изъятия средств, добавив потерю работы и инвалидность (сейчас только потеря кормильца и дорогое лечение — прим. «Газеты.Ru»). Она настаивает на уточнении понятия «дорогостоящего лечения» и предлагает разрешить пополнять накопления после 15 лет участия в ПДС, что на сегодня — невозможно.

Кроме того, эксперт советует повысить минимальный взнос в НПФ до 10 тыс. рублей, по сравнению с двумя тысячами рублей одобренными в рамках программы, а так же оптимизировать их инвестиции, провести санацию рынка НПФ и активнее информировать о программе в СМИ.

В целом Руднева считает, что принятые поправки будут способствовать постепенному переходу от государственного пенсионного страхования к негосударственному и повысят эффективность новой программы долгосрочных накоплений.

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