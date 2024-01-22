Экспорт и импорт России откатились к докризисным уровням

В декабре 2023 года профицит текущего счета платежного баланса России почти обнулился, сократившись до $0,6 млрд с $4,7 млрд в ноябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статданные ЦБ РФ.

Причина — расширение дефицита баланса первичных доходов до 4,9 млрд долларов, куда относятся расходы на обслуживание внешнего долга и дивиденды. По мнению экспертов, с поправкой на сезонный фактор реальный профицит составил около 3,5-4 млрд долларов.

Профицит торговли товарами сохранился на уровне $8,7 млрд. Однако и экспорт, и импорт быстро сжимаются. По оценкам экспертов, торговля вернулась к докризисным показателям 2019 года.

Основным торговым партнером РФ остается Китай с долей в товарообороте 32%. Эксперты ранее предупреждали в «Мониторинге экономической ситуации в России» о рисках снижения поставок в случае вторичных санкций.

В 2023 году экспорт упал на 28,6%, а импорт вырос на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Согласно прогнозу Bloomberg Economics в 2024 году импорт продолжит сокращаться.

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