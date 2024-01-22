Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге заявили, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил приемку

Минпромторг назвал странной работу сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал, несмотря на то, что еще не прошел необходимые процедуры приемки. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры, — заявил представитель Минпромторга. — Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства».

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Пожар смогли ликвидировать только на следующий день.

Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют реконструировать склад, пообещав раскрыть подробности позже.

Ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала пожар на складе в Шушарах испытанием. Глава маркетплейса также выразила благодарность партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами