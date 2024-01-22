В Минпромторге заявили, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил приемку

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал, несмотря на то, что еще не прошел необходимые процедуры приемки. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры, — заявил представитель Минпромторга. — Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства».

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Пожар смогли ликвидировать только на следующий день.

Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют реконструировать склад, пообещав раскрыть подробности позже.

Ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала пожар на складе в Шушарах испытанием. Глава маркетплейса также выразила благодарность партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.