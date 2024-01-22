Россияне оценили вероятность изменения ключевой ставки ЦБ

Более половины опрошенных россиян — 53% — считают, что ключевая ставка ЦБ РФ до марта 2024 года останется без изменений. Еще 24% опрошенных ожидают ее повышения в пределах 100 базисных пунктов, то есть с 16% до 17%. Это следует из опроса онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

12% опрошенных ожидают повышения ключевой ставки более, чем на 100 базисных пунктов. Ожидают ее снижения 6% респондентов. Остальные 5% затруднились с ответом.

О том, что за последние два года стали больше интересоваться ключевой ставкой, сообщили 46% опрошенных. Остальные 54% за этот период повышенного интереса к ключевой ставке не проявляли.

Тем, кто стал больше интересоваться ключевой ставкой, было предложено назвать причины повышенного интереса. Из них 31% сообщили о наличии планов по открытию вклада. Для 28% причиной собрались взять кредит, а 16% — изъять уже имеющийся вклад и открыть новый на более выгодных условиях. Оставшиеся 25% указали иные причины.

«Повышение интереса к ключевой ставке объяснимо, поскольку ее размер прямо или косвенно влияет на многие сферы жизни граждан. Как показал опрос, в первую очередь интерес обусловлен ее влиянием на возможности заработать благодаря выгодным условиям по вкладам или воспользоваться кредитными средствами на приемлемых для себя условиях», — отметили в пресс-службе Moneyman.

Заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоятся 16 февраля и 22 марта 2024 года.

Опрос проводился в период с 15 по 21 января 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих по всей России.

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