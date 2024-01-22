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В России сократилось количество закрывающихся коммерческих фирм

FinExpertiza: убыль коммерческих компаний в РФ снизилась до минимума за 8 лет

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В 2023 году количество закрытых коммерческих предприятий в России сократилось на 9,3% по сравнению с 2022 годом — до 254 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza.

Это минимальный показатель за последние восемь лет, отмечают эксперты. При этом число открывшихся фирм практически не изменилось и составило 242,5 тысячи. Аналитики связывают снижение убыли бизнеса с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.

В ряде регионов новых фирм открылось больше, чем закрылось. Лидерами по приросту стали Москва, Подмосковье и Ленинградская область. Наибольшая убыль компаний произошла в Петербурге, Самарской и Новосибирской областях, отмечает компания.

Основная часть исключенных из госреестра компаний имели признаки фирм-однодневок. Основной этап борьбы с такими фейковыми компаниями позади, поэтому в последние годы закрытия подобных юрлиц идут на убыль», подытожила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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