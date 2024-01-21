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Стало известно о повышенном спросе на один вид финансовых инструментов

«Ъ»: эксперты прогнозируют рост популярности юаневых инструментов в России

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Китайская валюта прочно обосновалась на российском финансовом рынке. Конкуренция банков за привлечение юаневых депозитов растет — ставки достигают 5% годовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Высокий спрос ожидается после потенциального выпуска ОФЗ Минфином РФ, пишет издание.

По словам аналитика ФГ «Финам» Никиты Бороданова, «развитие популярности размещений юаневых облигаций находится в стагнации, так как инициатива выпуска таких инструментов исходит лишь от небольшого количества компаний».

Однако эксперт считает, что «дальнейшего повышения объемов подобных заимствований стоит ожидать при увеличении объемов товарооборота России и Китая».

В последнее время российские банки активно повышали ставки по юаневым вкладам, максимальная достигла 5% в Новикомбанке.

Как заявил в январе директор департамента Минфина Денис Мамонов, ведомство «продолжает работу над размещением ОФЗ, номинированных в юанях». По мнению экспертов, это станет мощным стимулом для всего рынка юаневых инструментов.

До этого россиянам объяснили, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость.

Ранее стало известно, что рядовые россияне стали чаще инвестировать в открытие общепита по франшизе.

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