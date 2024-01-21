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Китай ужесточит контроль за финансовым сектором

Китай намерен привлекать иностранные инвестиции, несмотря на усиление контроля

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Shutterstock

Государственное управление финансового регулирования КНР заявило о намерении ужесточить контроль за финансами в соответствии с законом. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Китай пообещал расширять институциональную открытость сектора. По данным агентства Синьхуа, китайский регулятор намерен координировать свои действия с другими органами власти, чтобы поставить всю финансовую деятельность в стране под надзор.

В то же время Китай пообещал поддерживать иностранные финансовые учреждения, обладающие экспертизой в сферах здравоохранения и ухода за пожилыми. Пекин намерен использовать преимущества своего огромного рынка для привлечения финансовых ресурсов со всего мира.

Китайский регулятор подчеркнул важность эффективного предотвращения крупных финансовых рисков. Так он намерен обеспечить баланс между контролем и открытостью финансового сектора.

До этого стало известно, что приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%.

Ранее нобелевский лауреат http://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/20/22152397.shtml» target=«_blank»>предрек эпоху застоя в Китае

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