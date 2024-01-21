В России квартиры продолжили дорожать на фоне падения спроса

Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке крупных городов в январе выросла на 1% после повышения ипотечных ставок, что снизило спрос. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, активность покупателей останется низкой, что может привести к снижению стоимости жилья к весне.

В январе средняя цена предложения на вторичном рынке 16 городов-миллионников и двух областей составила 141 тыс. руб./кв. м, подсчитали в ЦИАН. Это на 1% выше декабря. За год рост цен замедлился с 2% в месяц до 1%.

Наибольший месячный рост отмечен в Краснодаре (+2%) и Нижнем Новгороде (+3,2%). В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,4%. В Москве показатель составляет 279,3 тыс. руб./кв. м (+0,1% к декабрю).

При этом спрос на вторичном рынке снизился на 35% из-за подорожавшей ипотеки, отмечают в «Авито недвижимости». Эксперты связывают ситуацию с ключевой ставкой ЦБ. Пока она высокая, активность покупателей будет сдержанной.