Рядовые россияне стали чаще инвестировать в открытие общепита по франшизе

Россияне стали чаще инвестировать в открытие общепита по франшизе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным TanukiFamily, за год доля открытых с привлечением инвесторов-физлиц предприятий общепита по франшизе в 2023 году выросла на 4% и составила 23%.

«Интерес физических лиц-инвесторов к таким вложениям растет, так как в нынешних условиях рынок стандартных финансовых инструментов, таких как, например, акции имеет высокую волатильность, то есть доход от вложений не всегда предсказуем, при этом объем денежных средств внутри страны увеличивается, поэтому инвесторы ищут новые пути получения пассивного дохода», — объяснили такую тенденцию эксперты.

По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, это объясняется тем, что отмена НДС в этой сфере сделала инвестиции в нее «относительно безопасными».

До этого в Бурятии после обеда шаурмой в общепите у 12 человек нашли кишечную инфекцию.

Ранее известный ресторатор рассказал о дефиците персонала на рынке общепита.