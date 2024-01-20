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Крупнейший в РФ производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров

РБК: крупнейший в РФ завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров

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Крупнейший в России производитель томатной пасты «Астраханский» столкнулся с дефицитом семян помидоров. Об этом сообщает РБК.

Проблема у агропроизводителя возникла в связи с запретом на ввоз в РФ голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор из-за обнаружения карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов. Доля семян томата у АПК «Астраханский» из этой страны составляла 35%.

Генеральный директор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев рассказал, что российских семян для производства томатной пасты в стране в промышленных масштабах нет. По его словам, для предприятия это серьезная проблема, так как заказы и поставки семян оговариваются заранее.

До этого Росстат сообщил, что среди продуктов на российском рынке в 2023 году сильнее всего дорожали яйца, томаты и груши. Яйца подорожали за год на 61,4%, при этом помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%. В пятерку наиболее подорожавших продуктов также попали бананы (46,9%) и виноград (48,2%).

Ранее российские производители курицы и яиц обратились к властям за помощью.

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