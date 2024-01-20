Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грузопоток через Суэцкий канал резко снизился

Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта снизился на 40%

close
100%
Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта в Красном море снизился на 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александра Наджарова.

«Экономический эффект уже виден: грузопоток через Суэц упал на 40%», — отметил он.

По его словам, морской импорт в Европу упал до рекордно низких показателей — ниже, чем во время пандемии коронавируса, также выросла стоимость фрахта судов.

До этого политический обозреватель Андрей Перла сообщил, что военный конфликт между хуситами и США и их союзниками может нанести Западу серьезный экономический урон. Он напомнил, что через Красное море проходит около 15% всех мировых грузоперевозок. По словам эксперта, если движение через Суэцкий канал остановится или существенно ограничится, то на первом этапе случится тяжелый экономический кризис в Египте, которому этот транспортный коридор обеспечивает порядка 40% ВВП.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами