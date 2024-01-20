Грузопоток через Суэцкий канал резко снизился

Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта в Красном море снизился на 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александра Наджарова.

«Экономический эффект уже виден: грузопоток через Суэц упал на 40%», — отметил он.

По его словам, морской импорт в Европу упал до рекордно низких показателей — ниже, чем во время пандемии коронавируса, также выросла стоимость фрахта судов.

До этого политический обозреватель Андрей Перла сообщил, что военный конфликт между хуситами и США и их союзниками может нанести Западу серьезный экономический урон. Он напомнил, что через Красное море проходит около 15% всех мировых грузоперевозок. По словам эксперта, если движение через Суэцкий канал остановится или существенно ограничится, то на первом этапе случится тяжелый экономический кризис в Египте, которому этот транспортный коридор обеспечивает порядка 40% ВВП.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.