Нобелевский лауреат предрек эпоху застоя в Китае

В Китае фиксируют дефляцию по сценарию Японии 1980-х годов (устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги в экономике), а также безработицу молодого населения. Это свидетельствует о начале эпохи «застоя и разочарования», заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, американский экономист Пол Кругман. Его цитирует The New York Times.

Кругман уточнил, что некоторые аналитики ожидали экономического бума в КНР после отмены пандемийных ограничений, но страна, напротив, отстала по всем показателям, за исключением валового внутреннего продукта (ВВП). По предварительной оценке, он увеличился на 5,2%. Нобелевский лауреат добавил, что к этой цифре относятся скептически.

По мнению экономиста, к такому сценарию привели как минимум три фактора — подавление частной инициативы, слабая социальная защита, из-за которой семьи копят на случай форс-мажоров, а также низкие ставки -— небольшие проценты по вкладам и дешевые кредиты для привелигированных заемщиков.

Кругман рекомендовал властям КНР заняться укреплением мер соцзащиты и переориентацией большой части доходов на домохозяйства.

Bloomberg 12 января сообщал, что экспорт Китая показал первое годовое снижение с 2016 года. По итогам 2023 года КНР продала остальному миру товаров на $3,38 трлн, что на 4,6% меньше рекордного показателя 2022-го. Импорт за 12 месяцев упал на 5,5%, в результате чего профицит составил $823 млрд за год.

Между тем товарооборот КНР и России в 2023 году установил новый рекорд. Показатель достиг отметки в $240,11 млрд. Экспорт из Китая за период вырос на 46,9%, до порядка $110,97 млрд.