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Россия нарастила поставки нефти в КНР в 2023 году

Поставки российской нефти в Китай в 2023 году выросли на 24%, до 107 млн тонн

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Shutterstock

Россия поставила в КНР 107 млн нефти в 2023 году, что на 24% больше показателя 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая.

Цена поставок российского топлива в прошлом году достигла $60,6 млрд (+3,5% в годовом выражении).

По итогам прошлого года Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в КНР. Вторую строчку заняла Саудовская Аравия (86 млн тонн), третью — Ирак (59 млн тонн).

Вице-премьер РФ Александр Новак 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Китай является одним из основных партнеров России по поставкам нефти и нефтепродуктов: его доля в экспорте РФ выросла примерно до 45-50%.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 21 на заседании Совета по нацпроектам сообщил, что Россия нарастила экспорт сырой нефти в 2023 году на 7% по сравнению с 2021 годом — до 250 млн тонн, несмотря на введенные в отношении страны санкции и попытки ограничить покупку российских энергоносителей. В денежном эквиваленте российский энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021 года и остается на комфортных для бюджета и компаний уровне, подчеркнул Белоусов. При этом объем экспорта в недружественные страны, по данным Белоусова, сократился в 3,5 раза, в том числе в Евросоюз— в 4,5 раза.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть на следующей неделе.

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