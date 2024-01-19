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Биржевые цены на бензин в России за неделю значительно выросли

Бензин на торговой бирже за неделю подорожал на 8-16%

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Мария Девахина/РИА Новости

Биржевые цены на бензин в России за неделю выросли на 8-16%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

Стоимость бензина марки Аи-92 за период выросла на 8,39%, до 44 318 рублей за тонну. Для сравнения: биржевая цена закрытия в прошлую пятницу, 12 января, составила 20 598 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 подскочила на 16,9%, достигнув отметки в 47 461 рубль за тонну.

Летний дизель подорожал на 4,46%, до 53 644 рублей за тонну. Цена на межсезонный дизель достигла отметки в 54 113 рубля за тонну (+2,4%). Стоимость зимнего дизеля за неделю выросла всего на 0,38%, до 60 224 рублей за тонну.

Стоимость мазута за период подскочила на 43,6%, до 17 627 рублей за тонну против 12 275 рублей за тонну неделей ранее. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упала до 18 409 рублей за тонну (-18,83%).

До этого в правительстве РФ опровергли информацию о возможном запрете экспорта бензина из-за аварии на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде.

Ранее «Газета.Ru» узнала, сколько будет стоить бензин на российских заправках в феврале 2024 года.

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