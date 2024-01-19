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Декабрьский спад розничных продаж в Британии подогрел опасения о наступлении рецессии

Спад розничных продаж в Британии за декабрь стал еще одним сигналом о рецессии

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Падение розничных продаж в Великобритании в декабре до самых низких уровней с мая 2020 года повышает риски того, что в конце 2023-го экономика страны могла вступить в рецессию. Об этом пишет Reuters.

В прошлом месяце британские ретейлеры продали на 3,2% товаров меньше, чем в ноябре, несмотря на праздничный сезон. Результаты оказались в несколько раз хуже всех прогнозов.

Всего за период с января по декабрь 2023 года объем розничных продаж по стране упал на 2,8%, до пятилетнего минимума.

Годовая инфляция в Великобритании составила 4% против ожидаемых 3,8%.

Накануне экономист Александр Аузан спрогнозировал скорую рецессию во всем мире. За ней, по словам эксперта, последует период «новой глобализации», в который Россия сможет нарастить свое присутствие на мировом рынке.

До этого сообщалось, что экономика Германии продолжит замедляться в 2024 году.

Ранее Минфин Финляндии назвал экономику страны слабой и заявил о необходимости реформ.

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