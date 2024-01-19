Китаю предрекли статус мирового лидера по экспорту машин впервые в истории

По итогам прошлого года общий экспорт собранных в Китае автомобилей вырос на 57,9% год к году и составил 4,91 млн штук. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заявление министра промышленности и информатизации азиатской страны Синя Гобиня.

Он уточнил, что по объемам годового вывоза машин КНР может стать мировым лидером впервые в истории. За год объемы производства автомобилей в Китае повысились на 11,6%, продаж — на 12%, до рекордных 30,161 млн и 30,094 млн авто.

Из общего экспорта 1,203 млн пришлось на авто на новых источниках энергии. За 2023 год этот показатель увеличился на 77,6%. Объемы производства этих машин поднялись на 35,8%, до 9,587 млн штук.

В пресс-службе «Автодома» 13 января 2024 года сообщили, что входящая в группу автомобильная компания «МБ рус» (бывшее представительство Mercedes-Benz в России) стала дистрибьютором китайской автокомпании Seres Group, получив права на официальный импорт и продажи в РФ гибридных машин Seres Aito M5 и M7.

«Газета.Ru» рассказывала, что за 2023 год продажи новых автомобилей в России превысили 1,1 млн, и по объему реализации китайские бренды Haval, Chery и Geely смогла опередить только отечественная Lada.

Ранее автоэксперт объяснил «нестандартное поведение» китайских авто в морозы.