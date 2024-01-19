Китай впервые стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Китай, по предварительным результатам за 2023 год, впервые вышел на первое место по продажам автомобилей за рубеж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

Продажи авто за период выросли на 12%, до 30,094 млн единиц. При этом экспорт полностью собранных автомобилей за январь — декабрь 2023-го вырос на 57,9%, достигнув 4,91 млн машин. Еще 1,203 млн от общего объема продаж пришлось на автомобили на новых источниках энергии (+77,6% год к году).

Таким внушительным ростом объемов экспорта автомобилей КНР отчасти обязана России. В 2023 году поставки китайских машин на российский рынок выросли более чем на 800 тыс. единиц.

В начале недели стало известно, что производство автомобилей в РФ за 2023 год увеличилось на 16%, до 720 тыс. единиц. При этом на внутреннем рынке за период были реализованы более 1,3 млн новых авто.

До этого в России зафиксировали рекордный рост продаж КАСКО.

Ранее россиянам рассказали, чего ждать от российского авторынка в 2024 году.