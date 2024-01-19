Инвестстратег рассказал, как ситуация в Красном море скажется на курсе рубля

Кризис в Красном море может сказываться на курсе рубля опосредованно — через динамику цен на энергоресурсы и реакцию глобального доллара. Для рубля первый квартал может оказаться наиболее сильным, на пике курс доллара может снизиться до 85 рублей, но в среднем он должен держаться на уровне 87-89 рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«С одной стороны, риски перебоев поставок нефти и газа достаточно серьезны, и чем дольше будут продолжаться проблемы с судоходством в регионе, тем более существенной может складываться премия в ценах, связанная с усложнением и удорожанием логистики. К тому же трудности с поставками с Ближнего Востока могут дополнительно подогревать спрос на российское топливо», — отметил эксперт.

Он не ждет существенного роста цен на нефть, даже если кризис затянется.

«Геополитическая напряженность усиливает доллар, традиционно выступающий валютой-убежищем. А чем сильнее доллар на валютном рынке – тем большее давление на себе испытывают валюты развивающихся стран и сырьевые котировки. Кроме того, блокировка Суэцкого канала замедляет мировую торговлю и в конечном итоге негативно скажется на темпах роста мировой экономики. Это опять же охлаждало бы цены и спрос на энергоресурсы», — сказал инвестстрратег.

По его оценке, потенциал роста цен на нефть в случае затягивания кризиса не так уж велик – цены при таком сценарии могут выйти к $85-90, но вряд ли выше. Эффект от высоких ставок в РФ достигнет пика к началу весны, контроль репатриации экспортной выручки и продажи валюты регулятором останутся другими важными опорами для нацвалюты, заключил эксперт.

В крупных судоходных компаниях прогнозируют, что кризис в Красном море может продлиться до нескольких месяцев. С учетом того, что действия йеменских хуситов увязываются с арабо-израильским конфликтом, где до деэскалации, очевидно, еще далеко, можно предположить, что ситуация может сохраняться напряженной по меньшей мере до начала весны, подытожил Бахтин.

Ранее сообщалось, что ситуация в Красном море может привести к дефициту продовольствия в Европе.